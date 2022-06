Чемпіона рятували лікарі: жорсткий нокаут у боксі (відео)

У Кардіффі сьогодні збірна України зіграє з Уельсом стиковий матч ЧС-2022. А вчора там пройшов вечір боксу, де у головній події чемпіон IBF у другій напівлегкій вазі японець Кенічі Огава (26-2-1, 18 KO) поступився нокаутом валлійцю Джо Кордіне (15-0, 9 KO).

Бій був розрахований на 12 раундів, але закінчився у другому. Кордіна відправив суперника у важкий нокаут. Огава не зумів піднятися на ноги, йому знадобилася допомога медперсоналу.

Дивіться нокаут у бою Огава – Кордіна:

JOE CORDINA JUST DID THAT #OgawaCordina pic.twitter.com/OXsBcqgqVe