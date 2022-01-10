Пішла під кригу під музику з "Титаніка": відчайдушний вчинок зірки українського боксу

Чемпіонка Європи Тетяна Коб обожнює лазню, а після неї купається – її не можуть зупинити навіть мороз та замерзле озеро

Коб купається зимою / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменита українська боксерка Тетяна Коб не стала чекати Хрещення, щоб скупатися в ополонці. Спортсменка ефектно пішла під кригу під музику з кінофільму "Титанік".

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Водні процедури Коб прийняла після лазні.

"Найкращий відпочинок для мене – це лазня. Відновлюючий процес для твого організму – це лазня. Лазня – це здоров'я. Лазня – це сила. Лазня – це релакс", – написала в Instagram Тетяна.

Зазначимо, що за свою спортивну кар'єру 34-річна українка Тетяна Коб зібрала повний набір медалей на чемпіонатах Європи. 2009-го у Миколаєві вона стала "золотою" призеркою, у Софії-2016 – "срібною", а на Європі-2019 у Мадриді Коб виборола "бронзу". Також на її рахунку "бронза" чемпіонату світу-2010.