Русский
$ 28,05
34,01
  1. Спорт
  2. Новини боксу

У крихітному бікіні і з віниками: зірка українського боксу показала, як розслабляється

18 січня, 09:45

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Тетяна Коб розповіла про користь лазні

Відома українська спортсменка Тетяна Коб після свят заскочила в лазню. Зірка боксу в спокусливому бікіні і з віниками в руках зробила фото на базі в Конча-Заспі.

Реклама

"Лазня – це цілий комплекс психофізичного очищення тіла і душі. Недарма кажуть, що лазня – це миття зсередини", – вважає Коб.

Читайте також: Чарівна краса боксу: українські спортсменки показали себе у вечірніх нарядах

Відзначимо, що за свою спортивну кар'єру 33-річна українка Тетяна Коб зібрала повний комплект медалей на чемпіонатах Європи. У 2009-му в Миколаєві вона стала "золотою", в Софії 2016 – "срібною", а на Європі-2019 в Мадриді Коб завоювала "бронзу".

Реклама

Дивіться інші фото Тетяни Коб в Instagram

Реклама

Читайте також:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Флойд Мейвезер завів роман зі стриптизеркою. Вона копія Мерлін Монро
Флойд Мейвезер завів роман зі стриптизеркою. Вона копія Мерлін МонроБокс
Уайлдер здивується, коли буде битися з Усиком: де зустрінуться супертяжі
Уайлдер здивується, коли буде битися з Усиком: де зустрінуться супертяжіБокс
Дружина Усика поділилася новими чуттєвими фото
Дружина Усика поділилася новими чуттєвими фотоБокс
Грандіозний обман або феноменальний рекорд? Вся правда про 44 перемоги нокаутом поспіль
Грандіозний обман або феноменальний рекорд? Вся правда про 44 перемоги нокаутом поспільБокс
Брати Клички показали свою сутичку
Брати Клички показали свою сутичкуБокс
Реванш відкладається: кривдникові Ломаченка призначили нового суперника з загрозою позбавлення титулу
Реванш відкладається: кривдникові Ломаченка призначили нового суперника з загрозою позбавлення титулуБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти