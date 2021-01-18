У крихітному бікіні і з віниками: зірка українського боксу показала, як розслабляється

Відома українська спортсменка Тетяна Коб після свят заскочила в лазню. Зірка боксу в спокусливому бікіні і з віниками в руках зробила фото на базі в Конча-Заспі.
"Лазня – це цілий комплекс психофізичного очищення тіла і душі. Недарма кажуть, що лазня – це миття зсередини", – вважає Коб.
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Відзначимо, що за свою спортивну кар'єру 33-річна українка Тетяна Коб зібрала повний комплект медалей на чемпіонатах Європи. У 2009-му в Миколаєві вона стала "золотою", в Софії 2016 – "срібною", а на Європі-2019 в Мадриді Коб завоювала "бронзу".
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