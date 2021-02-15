Русский
$ 27,84
33,68
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Український Танк вдарив суперника головою об підлогу рингу і виграв перший титул WBC

15 лютого, 20:32

Олена Павлова Олена Павлова

Абрамян здобув п'яту перемогу на профі-рингу

Український боксер Олександр "Танк" Абрамян став чемпіоном WBC Asia Continental в першій напівсередній вазі. У бою за цей титул він переміг рішенням суддів представника Казахстану Даулета Даукенова. Але запам'ятався цей 10-раундовий поєдинок ще й бійцівськими прийомами українця.

Реклама

Читайте також: Ломаченко залишив бокс і грає за хокейний клуб на стоянці

У восьмому раунді Абрамян борцівським захопленням кинув Даукенова на канвас. Даулет навіть схопився за голову – мовляв, вдарився під час падіння. Однак рефері це не збентежило.

А в одному з епізодів Олександр був близький до того, щоб відправити суперника в повноцінний нокаут. Але зупинився на нокдауні.

Реклама

Олександр Абрамян здобув п'яту перемогу на профі-рингу і виграв другорядний пояс WBC, а Даулет Даукенов зазнав другої поразки в кар'єрі. Додамо, що казахстанець не програвав із липня 2018 року.

Олександр Абрамян – Даулет Даукенов/Фото Champion Boxing Promotion

Олександр Абрамян – Даулет Даукенов/Фото Champion Boxing Promotion

Дивіться також ефектний нокаут в боксі після серії ударів в голову. Рефері помилився, дозволивши продовжити бій після нокдауну.

Реклама

Раніше ми писали, що Річард Коммі нокаутував Джексона Мартінеса, після чого станцював на рингу. Для екс-чемпіона це був перший бій за 14 місяців.

Олександр Усик б'є кувалдою по шині Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вирубив за вісім секунд! Звірячий нокаут від 15-річного Майка Тайсона
Вирубив за вісім секунд! Звірячий нокаут від 15-річного Майка ТайсонаБокс
День, коли впав Залізний Майк. Дивіться перший нокаут у кар'єрі Тайсона
День, коли впав Залізний Майк. Дивіться перший нокаут у кар'єрі ТайсонаБокс
"Шлю мамі на картку": Усик розкрив, скільки отримує і куди діває грошіБокс
Ефектний нокаут у боксі після серії ударів в голову
Ефектний нокаут у боксі після серії ударів в головуБокс
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших "людожерів" у світі спортуІнші
"Не про**рай кар'єру": фанати не радять Ломаченку битися з японцемБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти