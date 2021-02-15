Український Танк вдарив суперника головою об підлогу рингу і виграв перший титул WBC

Український боксер Олександр "Танк" Абрамян став чемпіоном WBC Asia Continental в першій напівсередній вазі. У бою за цей титул він переміг рішенням суддів представника Казахстану Даулета Даукенова. Але запам'ятався цей 10-раундовий поєдинок ще й бійцівськими прийомами українця.

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У восьмому раунді Абрамян борцівським захопленням кинув Даукенова на канвас. Даулет навіть схопився за голову – мовляв, вдарився під час падіння. Однак рефері це не збентежило.

А в одному з епізодів Олександр був близький до того, щоб відправити суперника в повноцінний нокаут. Але зупинився на нокдауні.

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Олександр Абрамян здобув п'яту перемогу на профі-рингу і виграв другорядний пояс WBC, а Даулет Даукенов зазнав другої поразки в кар'єрі. Додамо, що казахстанець не програвав із липня 2018 року.

Олександр Абрамян – Даулет Даукенов/Фото Champion Boxing Promotion

Дивіться також ефектний нокаут в боксі після серії ударів в голову. Рефері помилився, дозволивши продовжити бій після нокдауну.

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Раніше ми писали, що Річард Коммі нокаутував Джексона Мартінеса, після чого станцював на рингу. Для екс-чемпіона це був перший бій за 14 місяців.

Олександр Усик б'є кувалдою по шині Відео: Instagram

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