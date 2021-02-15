Украинский Танк ударил соперника головой об пол ринга и выиграл первый титул WBC

Украинский боксер Александр "Танк" Абрамян стал чемпионом WBC Asia Continental в первом полусреднем весе. В бою за этот титул он победил решением судей представителя Казахстана Даулета Даукенова. Но запомнился этот 10-раундовый поединок еще и бойцовскими приемами украинца.
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В восьмом раунде Абрамян борцовским захватом кинул Даукенова на канвас. Даулет даже схватился за голову – мол, ударился во время падения. Однако рефери это не смутило.
А в одном из эпизодов Александр был близок к тому, чтобы отправить соперника в полноценный нокаут. Но остановился на нокдауне.
Александр Абрамян одержал пятую победу на профи-ринге и выиграл второстепенный пояс WBC, а Даулет Даукенов потерпел второе поражение в карьере. Добавим, что казахстанец не проигрывал с июля 2018 года.
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Ранее мы писали, что Ричард Комми нокаутировал Джексона Мартинеса, после чего станцевал на ринге. Для экс-чемпиона это был первый бой за 14 месяцев.
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