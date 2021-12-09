Українці будуть битися один з одним: хто вийде на бій проти Сіренка

Суперником Влада стане чемпіон України у важкій вазі Андрій Руденко (34-5, 20 КО), повідомляє b-1boxing.com.
Читайте також: Ломаченко – Камбосос: день та місце бою від промоутера
Нагадаємо, що спочатку Сіренко (22-5, 15 КО) мав зустрітися з Міхаелем Валлішем (22-5, 15 КО). Але буквально напередодні поєдинку німецький супертяж отримав травму.
Руденко також мав боксувати з іншим суперником – Муратом Ґассієвим, але російський боксер зламав руку в тренувальному таборі.
Зазначимо, що в активі Руденка є поєдинки проти Костянтина Айріха, Хьюї Ф'юрі, Лукаса Брауна, Олександра Повєткіна, Агіта Кабайела та Чжана Чжилея.
Бій Сіренко – Руденко відбудеться 18 грудня у ТРЦ Термінал у Броварах.
Раніше екс-тренер Володимира Кличка Алі Башир заявив, що Владислав Сіренко готовий до поєдинків на топ-рівні, а Ділліана Уайта зміг би перемогти прямо зараз.