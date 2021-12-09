Українці будуть битися один з одним: хто вийде на бій проти Сіренка

Український супертяж Владислав Сіренко отримав нового суперника на бій 18 грудня

Владислав Сіренко vs Андрій Руденко / Фото: Колаж: Сьогодні

Суперником Влада стане чемпіон України у важкій вазі Андрій Руденко (34-5, 20 КО), повідомляє b-1boxing.com.

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Нагадаємо, що спочатку Сіренко (22-5, 15 КО) мав зустрітися з Міхаелем Валлішем (22-5, 15 КО). Але буквально напередодні поєдинку німецький супертяж отримав травму.

Сіренко в ударі / Фото: ulionsboxingpromotions

Руденко також мав боксувати з іншим суперником – Муратом Ґассієвим, але російський боксер зламав руку в тренувальному таборі.

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Зазначимо, що в активі Руденка є поєдинки проти Костянтина Айріха, Хьюї Ф'юрі, Лукаса Брауна, Олександра Повєткіна, Агіта Кабайела та Чжана Чжилея.

/ Фото: Twitter

Бій Сіренко – Руденко відбудеться 18 грудня у ТРЦ Термінал у Броварах.

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Раніше екс-тренер Володимира Кличка Алі Башир заявив, що Владислав Сіренко готовий до поєдинків на топ-рівні, а Ділліана Уайта зміг би перемогти прямо зараз.