"У мене 500 перемог на кулаках! Я буду робити бабки": Берінчик жадає бійки

На вихідних Денис Берінчик захистив титул WBO International, нокаутувавши Хосе Санчеса. Після бою Денис кинув виклик бійцеві ММА Артему Лобову. Він запропонував тому побитися на кулаках. Відповідь друга Макгрегора не заставила себе довго чекати: "Знімай подушки, влаштуємо махач".

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Як виявилося, Берінчик всерйоз вирішив зайнятися кулачними боями. Про це боксер повідомив в соцмережах.

"Всім привіт! Пройшов черговий поєдинок, який зробив мій рекорд 15-0-0 ще більш привабливішим. Але цей рекорд в десятки разів менше мого справжнього рекорду бійця! Так, саме бійця! Так як я б'юся все своє життя! Мій рекорд вуличних боїв на кулаках більше 500 перемог! Я бився по 5 раз в день!

Сьогодні моє хиже нутро тягне мене в бійку, в справжній великий поєдинок! Я розумію, що раніше осені я не зможу знову боксувати за звання претендента. Я багато думав про ММА, але різнобічність цього виду не дає мені повноцінно зануриться в нього і паралельно не вилазити з боксерського двіжу.

Найближчий мені вид популярних єдиноборств – це кулачний бій! А так як Лобов є найпопулярнішим в цих боях, я хочу битися саме з ним!!! Так що, ми відкриті до переговорів! Ми починаємо бізнес, ми будемо робити бабки" , – написав Денис в Instagram.

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