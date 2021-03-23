"У меня 500 побед на кулаках! Я буду делать бабки": Беринчик жаждет драки

На выходных Денис Беринчик защитил титул WBO International, нокаутировав Хосе Санчеса. После боя Денис бросил вызов бойцу ММА Артему Лобову. Он предложил тому подраться на кулаках. Ответ друга Макгрегора не заставил себя долго ждать: "Снимай подушки, устроим махач".

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Как оказалось, Беринчик всерьез решил заняться кулачными боями. Об этом боксер сообщил в соцсетях.

"Всем привет! Прошел очередной поединок, который сделал мой рекорд 15-0-0 еще более привлекательнее. Но этот рекорд в десятки раз меньше моего настоящего рекорда бойца! Да, именно бойца! Так как я дерусь всю свою жизнь! Мой рекорд уличных боев на кулаках более 500 побед! Я дрался по 5 раз в день!

Сегодня мое хищное нутро тянет меня в драку, в настоящий великий поединок! Я понимаю, что раньше осени я не смогу снова боксировать за звание претендента. Я много думал про ММА, но разносторонность этого вида не дает мне полноценно погрузится в него и параллельно не вылазить из боксерского движа.

Самый близкий мне вид популярных единоборств – это кулачный бой! А так как Лобов является самым популярным в этих боях, я хочу драться именно с ним!!! Так что, мы открыты к переговорам! Мы начинаем бизнес, мы будем делать бабки", – написал Денис в Instagram.

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