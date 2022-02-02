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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"У Камбососа немає шансів проти Ломаченка". Тренер Лопеса назвав ім'я справжнього чемпіона

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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2 лютого, 20:45
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Незважаючи на титул абсолютного чемпіона у легкій вазі, Джордж Камбосос не дотягує до лідера дивізіону українця Василя Ломаченка
Лопес виграв у Ломаченка, але програв Камбососу
Лопес виграв у Ломаченка, але програв Камбососу / Фото: Getty Images

Таку думку висловив екс-тренер Теофімо Лопеса Джоуі Гамаш. Щоб стати справжнім чемпіоном, австралійцю необхідно перемогти Ломаченка, але це малоймовірно, впевнений Гамаш.

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"Я сподіваюся, що бій Ломаченка з Камбососом відбудеться. Ломаченко заслуговує на цю можливість за всі його досягнення, за рівень його опозиції. Складно ставити проти Ломаченка, адже він особливий боєць. Камбосос – приємний хлопець, але я не бачу, що він пройде Ломаченко. Хоча це бокс, і тут може статися будь-що.

Безперечно, Ломаченко – номер один у легкій вазі. Камбосос – об'єднаний чемпіон, але якщо ми говоримо про топового хлопця, лідера дивізіону, то це Ломаченко. Камбосос має пройти його, щоб стати першим номером", – цитує Джоуї Гамаш fightnews.info.

Камбосос уже вивчає майбутнього опонента
Камбосос уже вивчає майбутнього опонента / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що Джордж Камбосос завоював чемпіонські пояси у поєдинку з Теофімо Лопесом, який відбувся наприкінці листопада минулого року. У свою чергу Ломаченко сенсаційно поступився Лопесу в об'єднавчому поєдинку за чотири пояси у легкій вазі у жовтні 2020 року.

Теофімо Лопес – Василь Ломаченко
Теофімо Лопес – Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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Додамо, що Ломаченко добивається бою з Камбососом за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, але не виключено, що австралієць вибере в суперники Девіна Гейні.

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