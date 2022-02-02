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"У Камбососа нет шансов против Ломаченко". Тренер Лопеса назвал имя настоящего чемпиона

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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2 февраля, 20:45
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Несмотря на титул абсолютного чемпиона в легком весе, Джордж Камбосос не дотягивает до лидера дивизиона украинца Василия Ломаченко
Лопес выиграл у Ломаченко, но проиграл Камбососу
Лопес выиграл у Ломаченко, но проиграл Камбососу / Фото: Getty Images

Такое мнение высказал экс-тренер Теофимо Лопеса Джоуи Гамаш. Чтобы стать настоящим чемпионом австралийцу необходимо победить Ломаченко, но это маловероятно, уверен Гамаш.

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"Я надеюсь, что бой Ломаченко с Камбососом состоится. Ломаченко заслуживает этой возможности за все его достижения, за уровень его оппозиции. Сложно ставить против Ломаченко, ведь он особенный боец. Камбосос – приятный парень, но я не вижу, что он пройдет Ломаченко. Хотя это бокс, и здесь может произойти что угодно.

Безусловно, Ломаченко – номер один в легком весе. Камбосос – объединенный чемпион, но если мы говорим о топовом парне, лидере дивизиона, то это Ломаченко. Камбосос должен пройти его, чтобы стать первым номером", – цитирует Джоуи Гамаш fightnews.info.

Камбосос уже изучает будущего оппонента
Камбосос уже изучает будущего оппонента / Фото: Коллаж: Сегодня

Отметим, что Джордж Камбосос завоевал чемпионские пояса в поединке с Теофимо Лопесом, который состоялся в конце ноября прошлого года. В свою очередь Ломаченко сенсационно уступил Лопесу в объединительном поединке за четыре пояса в легком весе в октябре 2020 года.

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко
Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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Добавим, что Ломаченко добивается боя с Камбососом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, но не исключено, что австралиец в качестве соперника предпочтет Девина Хэйни.

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