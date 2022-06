Тайсону Ф'юрі заборонили в'їзд до США. Причина дуже серйозна (фото)

Нещодавно чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі назвав умови для бою з Олександром Усиком. Але якщо такий поєдинок і організують, він точно не пройде в США. Туди британця не пускають.

Як повідомляє Daily Mail, Ф'юрі було відмовлено у в'їзді до США через його можливі зв'язки з кримінальним авторитетом Деніелом Кінаханом. У лютому Ф'юрі сфотографували в Дубаї разом із Кінаханом, який перебуває під санкціями США.

44-річний Деніел Кінахан – ірландський мафіозі з Дубліна, якого розшукує уряд США. У понеділок, 13 червня, міністерство фінансів оголосило про запровадження санкцій щодо Кінахана та інших ключових членів організованої злочинної групи, яка, як стверджується, бере участь у торгівлі наркотиками, відмиванні грошей, торгівлі вогнепальною зброєю та вбивствах.

Нагадаємо, що минулого місяця папараці застукали п'яного Ф'юрі в Каннах коли Циганський король ледь не побився з місцевим таксистом.

A fan caught Tyson Fury на камеру їздити по taxi після superstar boxer had 1 too багато шпильками на night out on holiday, with jeho dad John. @THEDONYB pic.twitter.com/6m3YxkrXys