Ф'юрі готовий битися з Усиком. Але лише за однієї умови

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі готовий повернутися в ринг. Раніше боксер заявив про завершення кар'єри. Але є умова за якої Фьюрі передумає.

Читайте також: Рейтинг найбагатших боксерів світу

Нагадаємо, що минулого місяця папараці застукали п'яного Ф'юрі в Каннах коли Циганський король ледь не побився з місцевим таксистом.

A fan caught Tyson Fury на камеру їздити по taxi після superstar boxer had 1 too багато шпильками на night out on holiday, with jeho dad John. @THEDONYB pic.twitter.com/6m3YxkrXys