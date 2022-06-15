Ф'юрі готовий битися з Усиком. Але лише за однієї умови

Британець не проти відновити кар'єру, аби стати абсолютним чемпіоном світу. Але станеться це лише тоді, коли йому заплатять дуже великі гроші

Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі готовий повернутися в ринг. Раніше боксер заявив про завершення кар'єри. Але є умова за якої Фьюрі передумає.

"У мене зараз немає жодних зобов'язань. Я можу провести два добровільні захисти, якщо захочу. Мене ніхто ні до чого не примушує, тому я не прийматиму поспішних рішень. Але коли цей середньоваговик (Усик) нокаутує бодібілдера (Джошуа), залишиться тільки одна людина для мене, правда?

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Я сказав би людям, які хочуть цього бою: "Вам краще мати багато грошей". Тому що ви збираєтеся знову повернути мене з відставки, щоб я врятував цю країну. Це коштуватиме грошей. Тепер я боєць за гроші. Це буде дорого коштувати, якщо ви хочете, щоб я вирішив проблему з цим середньоваговиком. Я покажу, що з ним зробить справжній важкоатлет, але це буде дорого", – заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, що минулого місяця папараці застукали п'яного Ф'юрі в Каннах коли Циганський король ледь не побився з місцевим таксистом.

A fan caught Tyson Fury на камеру їздити по taxi після superstar boxer had 1 too багато шпильками на night out on holiday, with jeho dad John. @THEDONYB pic.twitter.com/6m3YxkrXys - Shakil Wood (@WoodShakil) May 19, 2022