Тайсону Фьюри запретили въезд в США. Причина очень серьезная (фото)

Недавно чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал условия для боя с Александром Усиком. Но если такой поединок и организуют, он точно не пройдет в США. Туда британца не пускают.

Как сообщает Daily Mail, Фьюри было отказано во въезде в США из-за его предполагаемых связей с криминальным авторитетом Дэниелом Кинаханом. В феврале Фьюри сфотографировали в Дубае вместе с Кинаханом, находящимся под санкциями США.

44-летний Дэниел Кинахан – ирландский мафиози из Дублина, разыскиваемый правительством США. В понедельник, 13 июня, министерство финансов объявило о введении санкций в отношении Кинахана и других ключевых членов организованной преступной группы, которая, как утверждается, участвует в торговле наркотиками, отмывании денег, торговле огнестрельным оружием и убийствах.

Напомним, что в прошлом месяце папарацци застукали пьяного Фьюри в Каннах, когда Цыганский король едва не подрался с местным таксистом.

A fan caught Tyson Fury on camera kicking a taxi after the superstar boxer had one too many drinks on a night out on holiday, with his dad John. @THEDONYBpic.twitter.com/6m3YxkrXys