Фьюри готов драться с Усиком. Но лишь при одном условии

Британец не против возобновить карьеру, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Но случится это лишь когда ему заплатят очень большие деньги

Александр Усик vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готов вернуться в ринг. Ранее боксер заявил о завершении карьеры. Но есть условие при котором Фьюри передумает.

"У меня сейчас нет никаких обязательств. Я могу провести две добровольные защиты, если захочу. Меня никто ни к чему не принуждает, поэтому я не буду принимать поспешных решений. Но когда этот средневес (Усик) нокаутирует бодибилдера (Джошуа), останется только один человек для меня, верно?

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Я бы сказал людям, которые хотят этого боя: "Вам лучше иметь много денег". Потому что вы собираетесь еще раз вернуть меня из отставки, чтобы я спас эту страну. Это будет стоить денег. Теперь я боец за деньги. Это будет дорого стоить, если вы хотите, чтобы я решил проблему с этим средневесом. Я покажу, что с ним сделает настоящий тяжеловес, но это будет дорого", – заявил Фьюри.

Напомним, что в прошлом месяце папарацци застукали пьяного Фьюри в Каннах, когда Цыганский король едва не подрался с местным таксистам.

A fan caught Tyson Fury on camera kicking a taxi after the superstar boxer had one too many drinks on a night out on holiday, with his dad John. @THEDONYBpic.twitter.com/6m3YxkrXys — Shakil Wood (@WoodShakil) May 19, 2022