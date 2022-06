Фьюри готов драться с Усиком. Но лишь при одном условии

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готов вернуться в ринг. Ранее боксер заявил о завершении карьеры. Но есть условие при котором Фьюри передумает.

Напомним, что в прошлом месяце папарацци застукали пьяного Фьюри в Каннах, когда Цыганский король едва не подрался с местным таксистам.

A fan caught Tyson Fury on camera kicking a taxi after the superstar boxer had one too many drinks on a night out on holiday, with his dad John. @THEDONYBpic.twitter.com/6m3YxkrXys