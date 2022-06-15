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Фьюри готов драться с Усиком. Но лишь при одном условии

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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15 июня, 09:55
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Британец не против возобновить карьеру, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Но случится это лишь когда ему заплатят очень большие деньги
Александр Усик vs Тайсон Фьюри
Александр Усик vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готов вернуться в ринг. Ранее боксер заявил о завершении карьеры. Но есть условие при котором Фьюри передумает.

"У меня сейчас нет никаких обязательств. Я могу провести две добровольные защиты, если захочу. Меня никто ни к чему не принуждает, поэтому я не буду принимать поспешных решений. Но когда этот средневес (Усик) нокаутирует бодибилдера (Джошуа), останется только один человек для меня, верно?

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Я бы сказал людям, которые хотят этого боя: "Вам лучше иметь много денег". Потому что вы собираетесь еще раз вернуть меня из отставки, чтобы я спас эту страну. Это будет стоить денег.

Теперь я боец за деньги. Это будет дорого стоить, если вы хотите, чтобы я решил проблему с этим средневесом. Я покажу, что с ним сделает настоящий тяжеловес, но это будет дорого", – заявил Фьюри.

Напомним, что в прошлом месяце папарацци застукали пьяного Фьюри в Каннах, когда Цыганский король едва не подрался с местным таксистам.

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