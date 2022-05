Куда смотрит жена? Пьяный Фьюри раздавал пинки таксистам (видео)

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри сразу после яркой победы над Уайтом объявил о завершении карьеры. Это было желание его жены Пэрис и он его выполнил.

Но обещание бросить пить скандальный боксер жене не давал. Видео с очередной пьяной выходкой Фьюри попало в сеть.

Во время своего отдыха в Каннах чемпион мира здорово набрался вместе со своим отцом и этот момент зафиксировали на видео.

На нем шатающегося Цыганского короля ведет под руки его отец Джон. Они хотели сесть в такси и добраться до своего жилья. Но водитель такси не захотел садить в свой автомобиль нетрезвого боксера. Это не на шутку разозлило Фьюри и он дал ногой пинка по уезжающему автомобилю.

A fan caught Tyson Fury on camera kicking a taxi after the superstar boxer had one too many drinks on a night out on holiday, with his dad John. @THEDONYBpic.twitter.com/6m3YxkrXys