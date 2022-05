Куди ж дивиться дружина? П'яний Ф'юрі роздавав копняки таксистам (відео)

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі одразу після яскравої перемоги над Вайтом оголосив про завершення кар'єри. Це було бажання його дружини Періс, і він його виконав.

Але обіцянку кинути пити скандальний боксер дружині не давав. Відео з черговою п'яною витівкою Ф'юрі потрапило до мережі.

Під час свого відпочинку в Каннах чемпіон світу сильно набрався разом зі своїм батьком і цей момент зафіксували на відео.

На ньому Циганський король ледь тримається на ногах і його веде під руки батько Джон. Вони хотіли сісти в таксі та дістатися свого житла. Але водій таксі не захотів садити у свій автомобіль нетверезого боксера. Це не на жарт розлютило Ф'юрі і він дав ногою копняка по автомобілю.

