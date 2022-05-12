Тайсон Ф'юрі – актор! Чому бій "Циганського короля" з Усиком малоймовірний

Промоутер українця Олександр Красюк назвав основні проблеми із можливою організацією бою за звання абсолютного чемпіона

Усик vs Ф'юрі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Майже три тижні тому Тайсон Ф'юрі здобув перемогу над Ділліаном Уайтом у бою за звання чемпіона WBC у надважкій вазі. "Циганський король" нокаутував суперника у шостому раунді і так і залишився непереможеним.

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Відразу після цього боксерська спільнота заговорила про можливий бій між Ф'юрі та українцем Олександром Усиком. Наш спортсмен нині є чемпіоном за версіями WBO, IBF, IBO та WBA після перемоги над Ентоні Джошуа у вересні минулого року.

Щоправда, поєдинок може і не відбутися. Про проблеми з організацією бою проти "Циганського короля" розповів промоутер Усіка Олександр Красюк.

"Бій з Ф'юрі – це можливість зробити так, щоб увесь світ вже найближчим часом побачив бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Але є чимало перешкод. Обов'язковий реванш із Джошуа – одна з них.

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А ще для того, щоб бій із Ф'юрі відбувся, необхідно задовольнити фінансові запити обох чемпіонів. Ще один момент – сам Фюрі. З ним ніколи не можеш бути впевненим на 100%. Він ніби актор. Ніхто не знає, що в нього на думці. Але я вважаю, що він має амбіції стати першим в історії абсолютним чемпіоном у надважкій вазі в епоху чотирьох поясів".

Зазначимо, що після перемоги над Ділліаном Уайтом Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Англієць поки не має наміру говорити про бій за звання абсолютного чемпіона.