"Танк" переїхав небитого гіганта! Дивіться, як Джервонта лупцював суперника з танцями

У битві непереможних в США Джервонта Девіс виграв технічним нокаутом у 11-му раунді у регулярного чемпіона WBA в першій напівсередній вазі Маріо Барріоса

Джервонта Девіс добив Маріо Барріоса/Фото SHOWTIME Boxing

Непереможний американський чемпіон Джервонта Девіс в ніч з 26 на 27 червня завоював ще один титул. 26-річний боєць переміг технічним нокаутом у 11-му раунді у регулярного чемпіона WBA в першій напівсередній вазі Маріо Барріоса, незважаючи на велику різницю в зрості – 10 см. Раніше Ломаченко знищив Накатани за дев'ять раундів.

Поєдинок Девіса і американського "Ацтека" Барріоса довгий час проходив в досить рівній боротьбі, поки у восьмому раунді Девіс двічі не відправив Маріо в нокдаун. Барріос зумів встати і дати відсіч. Але у 11-му раунді "Ацтек" знову опинився на настилі після удару в корпус, що стало останньою краплею для судді, який і зупинив бій.

Цікаво, що підопічний Флойда Мейвезера Девіс одночасно володіє титулами WBA в трьох вагових категоріях: у першій легкій він є суперчемпіоном, а в легкій і тепер в першій напівсередній – регулярним чемпіоном.

Для 26-річного американця Барріоса це перша поразка в 27 боях. "Танк" Джервонта всі свої 25 боїв виграв, 24 – нокаутом.

Раніше ми писали, що американський журналіст в захваті від форми Ломи и, який влаштував побиття.