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"Танк" переїхав небитого гіганта! Дивіться, як Джервонта лупцював суперника з танцями

Олена Павлова Олена Павлова
27 червня, 10:14
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У битві непереможних в США Джервонта Девіс виграв технічним нокаутом у 11-му раунді у регулярного чемпіона WBA в першій напівсередній вазі Маріо Барріоса
Джервонта Девіс добив Маріо Барріоса/Фото SHOWTIME Boxing
Джервонта Девіс добив Маріо Барріоса/Фото SHOWTIME Boxing

Непереможний американський чемпіон Джервонта Девіс в ніч з 26 на 27 червня завоював ще один титул. 26-річний боєць переміг технічним нокаутом у 11-му раунді у регулярного чемпіона WBA в першій напівсередній вазі Маріо Барріоса, незважаючи на велику різницю в зрості – 10 см. Раніше Ломаченко знищив Накатани за дев'ять раундів.

Поєдинок Девіса і американського "Ацтека" Барріоса довгий час проходив в досить рівній боротьбі, поки у восьмому раунді Девіс двічі не відправив Маріо в нокдаун. Барріос зумів встати і дати відсіч. Але у 11-му раунді "Ацтек" знову опинився на настилі після удару в корпус, що стало останньою краплею для судді, який і зупинив бій.

Цікаво, що підопічний Флойда Мейвезера Девіс одночасно володіє титулами WBA в трьох вагових категоріях: у першій легкій він є суперчемпіоном, а в легкій і тепер в першій напівсередній – регулярним чемпіоном.

Для 26-річного американця Барріоса це перша поразка в 27 боях. "Танк" Джервонта всі свої 25 боїв виграв, 24 – нокаутом.

Раніше ми писали, що американський журналіст в захваті від форми Ломи и, який влаштував побиття.

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Команда
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1
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3
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2
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3
5:4
3
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Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
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3
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3
4
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3
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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
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І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
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4
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