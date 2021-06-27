26 июня 22:00 Видео
Италия 2
Австрия 1
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

"Танк" переехал небитого гиганта! Смотрите, как Джервонта метелил соперника с танцами

Елена Павлова Елена Павлова
27 июня, 10:14
Копировать ссылку
В битве непобедимых в США Джервонта Дэвис выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде у регулярного чемпиона WBA в первом полусреднем весе Марио Барриоса
Джервонта Дэвис добил Марио Барриоса/Фото SHOWTIME Boxing
Джервонта Дэвис добил Марио Барриоса/Фото SHOWTIME Boxing

Непобедимый американский чемпион Джервонта Дэвис в ночь с 26 на 27 июня завоевал еще один титул. 26-летний боец победил техническим нокаутом в 11-м раунде у регулярного чемпиона WBA в первом полусреднем весе Марио Барриоса, несмотря на большую разницу в росте – 10 см. Ранее Ломаченко уничтожил Накатани за девять раундов.

Поединок Дэвиса и американского "Ацтека" Барриоса долгое время проходил в достаточно равной борьбе, пока в восьмом раунде Дэвис дважды не отправил Марио в нокдаун. Барриос сумел встать и дать отпор. Но в 11-м раунде "Ацтек" вновь оказался на настиле после удара в корпус, что стало последней каплей для судьи, который и остановил бой.

Интересно, что подопечный Флойда Мейвезера Дэвис одновременно владеет титулами WBA в трех весовых категориях: в первом легком он является суперчемпионом, а в легком и теперь в первом полусреднем — регулярным чемпионом.

Для 26-летнего американца Барриоса это первое поражение в 27 боях. "Танк" Джервонта все свои 25 сражений выиграл, 24 – нокаутом.

Ранее мы писали, что американский журналист в восторге от формы Ломы, который устроил избиение.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

11 100 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
2:1
Видео О матче
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять