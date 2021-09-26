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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Легенди українського футболу привітали Усика в Лондоні (фото)

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
26 вересня, 12:17
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Під час чемпіонського поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем" були присутні багато знаменитостей
Шевченко і Ярмоленко привітали Усика з перемогою
Шевченко і Ярмоленко привітали Усика з перемогою / Фото: Twitter, Инстаграм, Колаж: Сьогодні

Ми повідомляли, що підтримати свого земляка прийшли Віталій Кличко, Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Лілія Подкопаєва...

Читайте також: Потрібно зашитися: Віталій Кличко видав новий перл після перемоги Усика

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Відразу після поєдинку фотографіями в компанії з новоспеченим чемпіоном поділилися Андрій Шевченко і футбольний агент Вадим Шаблій в компанії гравця збірної України та лондонського Вест Хема Андрія Ярмоленка.

Екс-тренер збірної України на фото по-дружньому обійняв Усика за плечі і підписав свій пост в Twitter словами:

"Вітаємо чемпіона!"

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А Вадим Шаблій в обіймах з Усиком і Ярмоленко запостив спільне фото у себе в Instagram.

Нагадаємо, що в ніч на неділю український супертяж Олександр Усик сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа.

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Усик переміг Джошуа суддівським рішенням
Усик переміг Джошуа суддівським рішенням / Фото: Reuters

Після поєдинку український боксер заявив, що хоче провести бій-реванш на НСК "Олімпійський" в Києві.

Читайте також: Усик вже король! Українець злетів у рейтингах боксерів

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