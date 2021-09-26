Легенды украинского футбола поздравили Усика в Лондоне (фото)

Мы сообщали, что поддержать своего земляка пришли Виталий Кличко, Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Лилия Подкопаева...
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Сразу после поединка фотографиями в компании с новоиспеченным чемпионом поделились Андрей Шевченко и футбольный агент Вадим Шаблий в компании игрока сборной Украины и лондонского Вест Хэма Андрея Ярмоленко.
Экс-тренер сборной Украины на фото по-дружески обнял Усика за плечи и подписал свой пост в Twitter словами:
"Поздравляем чемпиона!"
! @usykaa— Andriy Shevchenko (@jksheva7) September 26, 2021
Congratulations champion! pic.twitter.com/YHOBSckLTc
А Вадим Шаблий в обнимку с Усиком и Ярмоленко запостил общее фото у себя в Instagram.
Напомним, что в ночь на воскресенье украинский супертяж Александр Усик сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.
После поединка украинский боксер заявил, что хочет провести бой-реванш на НСК "Олимпийский" в Киеве.
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