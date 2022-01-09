Реванш Усик – Джошуа не відбудеться: британцю вигадали хитрий план, як позбутися українця

Авторитетне видання ESPN спробувало спрогнозувати головні події у світі боксу на 2022 рік. На думку редакції, довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа не відбудеться

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у нього чотири титули у надважкій вазі.

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Відразу після бою британець активував своє право на реванш, який має відбутися не пізніше квітня. Але чи дочекаємось ми його?

"Найкращий шанс Джошуа залишитися фінансовою зіркою у Великій Британії та за її межами – триматися подалі від Усика, який показав, що дрібніші та більш точні бійці можуть дуже добре перебоксувати Джошуа.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Насправді, найкращий варіант для Джошуа – дозволити Ф'юрі розібратися з Усиком.

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

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Якщо Ф'юрі впорається з Усиком, це може знову відкрити вікно для того прибуткового бою Ф'юрі – Джошуа, який розвалився у 2021 році. Це означає, що Джошуа – Усик II, ймовірно, не відбудеться", – вважає аналітик видання.

Раніше "британський Кличко" назвав лише двох людей, здатних перемогти Усика. На думку колишнього чемпіона Англії Девіда Прайса, впоратися з Олександром до снаги лише Тайсону Ф'юрі та Джо Джойсу.

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