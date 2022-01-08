Прощавай, Україно: різка заява щодо бою Усика

Україні нізащо не прийняти повторний поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа – реванш має відбутися у Великій Британії у квітні

Олександр Усик у Києві не поб'ється / Фото: Getty Images

Гопак на НСК "Олімпійський" Олександр Усик навесні не танцюватиме. Незважаючи на бажання самого боксера, а також мера столиці Віталія Кличка, Київ прийняти реванш Усика з Ентоні Джошуа не зможе.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

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Причина – фінансово невигідно.

"Найреалістичніше, бій відбудеться у квітні, – заявив Гірн у коментарі ESPN. – Лютий уже близько, а поєдинки такого масштабу потребують серйозної підготовки. Наоптимальніше місце проведення реваншу – Велика Британія".

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

"Вересневе шоу, яке ми провели на стадіоні "Тоттенгем Готспур", видалося чудовим в усьому, за винятком результату. Я хотів би знову зробити бій у Британії. Може, на цій же арені. Або ж на "Вемблі".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Наше завдання як промоутерів – провести його там, де це буде вигідніше фінансово. Тому Київ відпадає, там грошей не заробити. А от інші арени за межами Британії ми, звісно ж, розглянемо. У нас є дві-три пропозиції з-за кордону".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Але знову ж таки, це бій, у якому Джошуа будь-що потрібна перемога. І було б символічно, щоб він здобув її на рідній землі", – додав Гірн.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Раніше ми писали, що на реванш Усик – Джошуа претендують на шейхи. На поєдинок накинули оком у Саудівській Аравії.

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Нагадаємо, у вересні Усик сенсаційно здолав Джошуа одноголосним рішенням суддів, заволодівши чемпіонськими поясами WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі.