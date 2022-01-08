Прощавай, Україно: різка заява щодо бою Усика

Гопак на НСК "Олімпійський" Олександр Усик навесні не танцюватиме. Незважаючи на бажання самого боксера, а також мера столиці Віталія Кличка, Київ прийняти реванш Усика з Ентоні Джошуа не зможе.
Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.
Причина – фінансово невигідно.
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"Найреалістичніше, бій відбудеться у квітні, – заявив Гірн у коментарі ESPN. – Лютий уже близько, а поєдинки такого масштабу потребують серйозної підготовки. Наоптимальніше місце проведення реваншу – Велика Британія".
"Вересневе шоу, яке ми провели на стадіоні "Тоттенгем Готспур", видалося чудовим в усьому, за винятком результату. Я хотів би знову зробити бій у Британії. Може, на цій же арені. Або ж на "Вемблі".
"Наше завдання як промоутерів – провести його там, де це буде вигідніше фінансово. Тому Київ відпадає, там грошей не заробити. А от інші арени за межами Британії ми, звісно ж, розглянемо. У нас є дві-три пропозиції з-за кордону".
"Але знову ж таки, це бій, у якому Джошуа будь-що потрібна перемога. І було б символічно, щоб він здобув її на рідній землі", – додав Гірн.
Раніше ми писали, що на реванш Усик – Джошуа претендують на шейхи. На поєдинок накинули оком у Саудівській Аравії.
Нагадаємо, у вересні Усик сенсаційно здолав Джошуа одноголосним рішенням суддів, заволодівши чемпіонськими поясами WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі.
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