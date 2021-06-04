Промоутер Усика зайнявся цирковими номерами, поки боксер працює на тренуваннях

Олександр Красюк продовжує переговори з командою Ентоні Джошуа про чемпіонський бій і гонорарах суперників, але знаходить час і розважитися

Олександр Красюк та Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

Промоутери українського і британського боксерів поки що не можуть прийти до згоди по деяким пунктам контракту. Що не дивно, стосується це фінансового питання. Сьогодні ми писали, що Джошуа зробив Усику чесну пропозицію. Кримчанин і його промоутер Олександр Красюк вивчають умови, але поки що не чути, що готові на них погодитися.

Тим часом, Красюк, як і його підопічний, займається в спортзалі. Правда, вправи у нього дещо інші. Сьогодні вдень промоутер похвалився цирковими елементами, які освоїв: застрибує на дошку, що хитається, й жонглює трьома тенісними м'ячиками.

Варто визнати, виходить досить непогано, і, як видно, приносить Олександру задоволення.

При цьому Красюка вже в іншій обстановці зняли, як він спілкується по телефону, наклавши на відео старий текст з радянської історії.

Здається, завершення переговорів стало б найбільш очікуваною новиною і для боксера, і для його шанувальників.

Днями ми писали, що Усик готовий боксувати з Джошуа хоч сьогодні.

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