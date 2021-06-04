Промоутер Усика занялся цирковыми номерами, пока боксер пашет на тренировках

Промоутеры украинского и британского боксеров пока что не могут прийти к согласию по некоторым пунктам контракта. Что не удивительно, касается это финансового вопроса. Сегодня мы писали, что Джошуа сделал Усику честное предложение. Крымчанин и его промоутер Александр Красюк изучают условия, но пока что не слышно, что готовы на них согласиться.
Между тем, Красюк, как и его подопечный, занимается в спортзале. Правда, упражнения у него несколько другие. Сегодня днем промоутер похвастался цирковыми элементами, которые освоил: запрыгивает на шатающуюся доску и жонглирует тремя теннисными мячиками.
Стоит признать, выходит довольно неплохо, и, как видно, приносит Александру удовольствие.
При этом Красюка уже в другой обстановке засняли, как он общается по телефону, наложив на видео старый текст из советской истории.
Думается, завершение переговоров стало бы наиболее ожидаемой новостью и для боксера, и для его почитателей.
На днях мы писали, что Усик готов боксировать с Джошуа хоть сегодня.
Смотрите сюжет о юном боксере-кормильце из Таиланда: