Ми зробили Усіку чесну пропозицію: Джошуа чекає рішення українця і шукає альтернативного суперника

Джошуа не боїться втратити титул WBO, якщо не вдасться домовитися про бій з Усиком. Британець має намір зустрітися з Усиком в будь-якому разі, але в його команді вже підшукують альтернативного суперника

Олександр Усик і Едді Гірн / Фото: Reuters

Промоутер британця Ентоні Джошуа Едді Гірн розповів про хід переговорів з українцем Олександром Усиком. За його словами, WBO надала сторонам ще тиждень на переговори. Раніше промоутер Усика Олександр Красюк розповів, чому затримується підписання контракту з Джошуа.

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"Усик – наш пріоритетний вибір. А ми вважаємо за краще не відмовлятися від своїх титулів. Ми зробили Усику дуже навіть чесну, на наш погляд, пропозицію. Тож жодних домовленостей у нас поки що немає. Джошуа хоче провести з ним бій, ми всі цього хочемо. Але якщо домовитися не вдасться, то ми підемо іншим шляхом. Джошуа ніколи раніше не відмовлявся від бою зі своїм обов'язковим претендентом, він нікого не уникав. Те ж саме і з Усиком. Без проблем, він проведе з ним бій. Він не відмовляється, він його не боїться. Ми його не боїмося", – сказав Гірн в інтерв'ю IFL TV, якого цитує vringe.com.

Промоутер розповів, що торги за право проведення бою повинні були пройти ще в четвер, але в WBO продовжили дедлайн ще на тиждень. Тим часом промоутер озвучив гонорар за бій Усика з Джошуа: десятки мільйонів за перемогу .