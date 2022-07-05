Промоутер підказав, куди бити Усика – у чемпіона знайшли слабке місце

Відомий британський промоутер Едді Гірн, який працює з Ентоні Джошуа, підказав своєму підопічному слабкі місця Олександра Усика. Реванш Джошуа та Усика відбудеться 20 серпня.
"Коли ви думаєте про цей поєдинок, виникає відчуття, що Джошуа просто зобов'язаний перемагати. Правда, Усик здатний підлаштовуватися під будь-який стиль, проте йому не подобається бійка.
Він не любить, коли його б'ють, і особливо по корпусу. Тому Джошуа має бути агресивнішим", – заявив Гірн.
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Перший бій між Усиком та Джошуа пройшов минулої осені та завершився перемогою українця.
Раніше легенда українського тенісу Сергій Стаховський наїхав на Усика через бій з Джошуа. Тенісист не схвалює місце, де пройде реванш.