Промоутер подсказал, куда бить Усика – у чемпиона нашли слабое место

Известный британский промоутер Эдди Хирн, который работает с Энтони Джошуа, подсказал своему подопечному слабые места Александра Усика. Реванш Джошуа и Усика состоится 20 августа.

"Когда вы думаете об этом поединке, возникает ощущение, что Джошуа просто обязан побеждать. Правда, Усик способен подстраиваться под любой стиль, однако ему не нравится драка.

Он не любит, когда его бьют, и особенно по корпусу. Поэтому Джошуа должен быть более агрессивным", – заявил Хирн.