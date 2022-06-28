Просто знущання! Легенда українського тенісу наїхав на Усика через бій з Джошуа

20 серпня відбудеться бій-реванш між Усиком та Джошуа. Минулого року українець здолав британця в Лондоні та завоював чемпіонські пояси за версією WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Подія пройде У місті Джідда, Саудівська Аравія. Свою думку щодо вибору країни проведення бою висловив український тенісист Сергій Стаховський.

"Ломаченко записався в тероборону, і Усик колись записувався. Але, знаєте, діяти треба послідовно. Після 24 лютого кожен зробив свій вибір, але, як кажуть, когось виправлятиме могила.

Мені шкода, що люди з таким високим ім'ям та реноме, які могли б зробити багато в медійному плані, несуть меседж, який незрозумілий. Він незрозумілий як там, так і у нас. Така позиція розмиває кордони, і це жахливо.