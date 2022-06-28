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Просто знущання! Легенда українського тенісу наїхав на Усика через бій з Джошуа

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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28 червня, 18:33
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Сергій Стаховський не розуміє, чому Олександр погодився на поєдинок у Саудівській Аравії за нинішніх обставин
Сергій Стаховський поставив питання Олександру Усику щодо бою проти Ентоні Джошуа
Сергій Стаховський поставив питання Олександру Усику щодо бою проти Ентоні Джошуа

20 серпня відбудеться бій-реванш між Усиком та Джошуа. Минулого року українець здолав британця в Лондоні та завоював чемпіонські пояси за версією WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Подія пройде У місті Джідда, Саудівська Аравія. Свою думку щодо вибору країни проведення бою висловив український тенісист Сергій Стаховський.

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"Ломаченко записався в тероборону, і Усик колись записувався. Але, знаєте, діяти треба послідовно. Після 24 лютого кожен зробив свій вибір, але, як кажуть, когось виправлятиме могила.

Мені шкода, що люди з таким високим ім'ям та реноме, які могли б зробити багато в медійному плані, несуть меседж, який незрозумілий. Він незрозумілий як там, так і у нас. Така позиція розмиває кордони, і це жахливо.

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Усик битиметься в Саудівській Аравії. Ця країна хоч одну санкцію проти Росії запровадила? Я, коли побачив, що вони будуть битися в Саудівській Аравії, сказав, що це просто знущання. Якщо не вистачає інтелекту людям, то біля них мають бути ті, у кого цього інтелекту вистачає. Але це не той випадок".

Зазначимо, що Олександр виграв усі 19 поєдинків у своїй кар'єрі профі, 13 з них – нокаутом. У Джошуа були 24 перемоги у 26 боях. До речі, букмекери вважають Усика фаворитом бою-реваншу проти Джошуа

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