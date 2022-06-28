Просто издевательство! Легенда украинского тенниса наехал на Усика из-за боя с Джошуа

Сергей Стаховский не понимает, почему Александр согласился на поединок в Саудовской Аравии в нынешних обстоятельствах

Сергей Стаховский задал вопрос Александру Усику касаемо боя против Энтони Джошуа

20 августа состоится бой-реванш между Усиком и Джошуа. В прошлом году украинец одолел британца в Лондоне и завоевал чемпионские пояса по версии WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

Событие пройдет в городе Джидда, Саудовская Аравия. Свое мнение о выборе страны проведения боя высказал украинский теннисист Сергей Стаховский.

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"Ломаченко записался в тероборону и Усик когда-то записывался. Но, знаете, действовать нужно последовательно. После 24-го февраля каждый сделал свой выбор, но, как говорят, кого-то будет исправлять могила. Мне жаль, что люди с таким высоким именем и реноме, которые могли бы сделать многое в медийном плане, несут месседж, который непонятен. Он непонятен как там, так и у нас. Такая позиция размывает границы и это ужасно.

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Усик будет биться в Саудовской Аравии. Эта страна хоть одну санкцию против России ввела? Я, когда увидел, что они будут биться в Саудовской Аравии, сказал, что это просто издевательство. Если не хватает интеллекта людям, то возле них должны быть те, у кого этого интеллекта хватает. Но это не тот случай".

Отметим, что Александр выиграл все 19 поединков в своей карьере профи, 13 из них – нокаутом. У Джошуа были 24 победы в 26 боях. К слову, букмекеры считают Усика фаворитом боя-реванша против Джошуа