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Повний набір. Новий тренер Джошуа назвав головні переваги Усика

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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22 червня, 10:34
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Проте Роберт Гарсія вірить у свого підопічного і чекає на свого першого чемпіонського поясу в суперважкій вазі
Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа у вересні
Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа у вересні

Незабаром, 20 серпня, в Саудівській Аравії відбудеться бій-реванш між Усиком та Джошуа. У вересні минулого року українець переміг британця в Лондоні та став чемпіоном світу за версією WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Учора ж боксери та їхні представники провели пресконференцію. На ній новий тренер AJ Роберт Гарсія похвалив Усика, проте при цьому заявив, що впевнений у перемозі свого підопічного

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Tyson Fury reacts to Anthony Joshua appointing Robert Garcia as new coach – Thelocalreport.in

"Прямо зараз я бачу кардинально іншого Ентоні. Я можу це сказати по тому, як він думає, як каже, і по тому, як він старанно тренується в залі. Мав погану стратегію, але це вже в минулому.

Усик виявився кращим того вечора, мої вітання. Але 20 серпня ми маємо намір зробити все, що в наших силах, щоб забрати титули назад. Я знаю, Ентоні може це зробити. Він більший, фізично сильніший, у нього довші руки. Ми плануємо скористатися з цього.

Читайте також: Усік "нокаутував" Джошуа всього за 70 секунд

Безумовно, нам потрібно бути готовими до будь-якої дрібниці. Усик приголомшливий боєць. У нього є навички, рефлекси та точність. Повний набір. Але я вважаю, що Ентоні має всі необхідні інструменти, щоб його побити.

Я хочу свого першого чемпіона світу у хевівейте. У мене вже 14 чемпіонів і він буде моїм 15-м. Мій перший чемпіон у надважкій вазі, це буде великою подією для мене".

За свою кар'єру профі Олександр провів 19 поєдинків та все виграв (13 – нокаутом). У Джошуа були 24 перемоги у 26 боях. Крім українця, Ентоні програвав Енді Руїсу. Букмекери вважають Усика фаворитом бою-реваншу проти Джошуа .

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