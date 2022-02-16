Посипалися іскри з очей: боєць відправив спати суперника жорстким ударом у голову (відео)

Останнє шоу з тайського боксу, яке пройшло в Англії, приголомшило фанів жорсткою розв'язкою. Нічого не віщувало лиха під час поєдинку від компанії Sidekick Boxing у Болтоні.
Суперники обмінювалися швидкими ударами доти, поки англійський боєць Калум Паттерсон не завдав точного удару ногою в щелепу Натаніелю Читезе.
Читезе пропустив момент удару і не встиг на нього зреагувати. Миттю він опустив руки і впав, як колода, на канвас.
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OUT COLD!- Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) February 14, 2022
Callum Patterson with vicious head kick proti Nathaniel Chiteza at last weekend's Muay Thai Showdown in Bolton, England. pic.twitter.com/rzd0KzRhBr
До честі рефері поєдинку він одразу дав відмашку припинити бій і кинувся рятувати боксера.
Цей удар за своєю аналогією нагадав фанатам UFC удар Джона Джонса в голову своєму давньому супернику Даніелю Корм'є.