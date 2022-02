Посипалися іскри з очей: боєць відправив спати суперника жорстким ударом у голову (відео)

Останнє шоу з тайського боксу, яке пройшло в Англії, приголомшило фанів жорсткою розв'язкою. Нічого не віщувало лиха під час поєдинку від компанії Sidekick Boxing у Болтоні.

Суперники обмінювалися швидкими ударами доти, поки англійський боєць Калум Паттерсон не завдав точного удару ногою в щелепу Натаніелю Читезе.

Читезе пропустив момент удару і не встиг на нього зреагувати. Миттю він опустив руки і впав, як колода, на канвас.

OUT COLD!



Callum Patterson with vicious head kick proti Nathaniel Chiteza at last weekend's Muay Thai Showdown in Bolton, England. pic.twitter.com/rzd0KzRhBr