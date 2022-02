Посыпались искры из глаз: боец отправил спать соперника жестким ударом в голову (видео)

Последнее шоу по тайскому боксу, которое прошло в Англии, ошеломило фанатов жесткой развязкой. Ничего не предвещало беды во время поединка от компании Sidekick Boxing в Болтоне.

Соперники обменивались быстрыми ударами до тех пор, пока английский боец ​​​​Каллум Паттерсон не нанес точный удар ногой в челюсть Натаниэлю Читезе.

Читезе явно пропустил момент удара и не успел на него среагировать. В мгновение он опустил руки и упал, как бревно, на канвас.

OUT COLD!



Callum Patterson with a vicious head kick against Nathaniel Chiteza at last weekend's Muay Thai Showdown in Bolton, England. pic.twitter.com/rzd0KzRhBr