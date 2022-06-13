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Посібники Путіна! Українку в Угорщині змусили згорнути прапор полку "Азов" (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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13 червня, 22:52
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Спортсменка із Черкас Діана Петренко підтримала героїв України на боксерському турнірі в Угорщині, проте це не сподобалося організаторам
Діана Петренко підтримала полк "Азов"
Діана Петренко підтримала полк "Азов"

Позавчора в Угорщині відбувся Міжнародний боксерський турнір Bornemissza-2022. На п'єдестал потрапила представниця України Діана Петренко.

Уродженка Черкас зуміла стати віце-чемпіонкою та здобути срібну медаль. Щоправда, її успіх був затьмарений огидним вчинком з боку угорських організаторів.

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На церемонії нагородження Діана розгорнула прапор України із гербом полку "Азов", який захищає Маріуполь від фашистів. Цим жестом українка підтримала полонених бійців та вшанувала пам'ять воїна полку Сергія Амброса.

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На честь героя України у Черкасах назвали спортзал "Ambroscrossfight club", у якому Петренко і тренується. Щоправда, згодом українку змусили згорнути прапор.

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Представниця організатора турніру буквально силою переконала Діану припинити демонстрацію прапора полку, який так неугодний уряду Угорщини та дружній їй фашистській Росії. Втім, подібна ганьба організаторів не залишилася поза увагою камер.

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Раніше український тенісист Сергій Стаховський розповідав про плани Угорщини анексувати частину України. Спортсмен активно засуджує прем’єр-міністра країни Віктора Орбана, який є близьким другом російського фюрера Володимира Путіна.

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