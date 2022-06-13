Посібники Путіна! Українку в Угорщині змусили згорнути прапор полку "Азов" (фото)

Спортсменка із Черкас Діана Петренко підтримала героїв України на боксерському турнірі в Угорщині, проте це не сподобалося організаторам

Діана Петренко підтримала полк "Азов"

Позавчора в Угорщині відбувся Міжнародний боксерський турнір Bornemissza-2022. На п'єдестал потрапила представниця України Діана Петренко.

Уродженка Черкас зуміла стати віце-чемпіонкою та здобути срібну медаль. Щоправда, її успіх був затьмарений огидним вчинком з боку угорських організаторів.

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На церемонії нагородження Діана розгорнула прапор України із гербом полку "Азов", який захищає Маріуполь від фашистів. Цим жестом українка підтримала полонених бійців та вшанувала пам'ять воїна полку Сергія Амброса.

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На честь героя України у Черкасах назвали спортзал "Ambroscrossfight club", у якому Петренко і тренується. Щоправда, згодом українку змусили згорнути прапор.

Представниця організатора турніру буквально силою переконала Діану припинити демонстрацію прапора полку, який так неугодний уряду Угорщини та дружній їй фашистській Росії. Втім, подібна ганьба організаторів не залишилася поза увагою камер.

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Раніше український тенісист Сергій Стаховський розповідав про плани Угорщини анексувати частину України. Спортсмен активно засуджує прем’єр-міністра країни Віктора Орбана, який є близьким другом російського фюрера Володимира Путіна.