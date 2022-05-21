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В Угорщині був план з анексії Закарпаття! Житель Будапешта приголомшив зізнанням

Олексій Андрейцев Олексій Андрейцев редактор Спорт Сьогодні
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21 травня, 21:30
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Один із найкращих тенісистів в історії України Сергій Стаховський вважає, що прем'єр-міністр Віктор Орбан робить з Угорщини маленьку Росію
Стаховський з сім'єю давно живе в країні, якою керує Орбан
Стаховський з сім'єю давно живе в країні, якою керує Орбан / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий український тенісист Сергій Стаховський тривалий час живе в Будапешті. Саме туди Сергій поїхав, коли його перевели до резерву тероборони.

Стаховський пояснив, чому Угорщина підтримує російський уряд. А також наш спортсмен упевнений, що сусіди не проти відхопити шматок України.

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"До мене приїжджало угорське телебачення, я питав у них яким чином життя людини може бути дешевшим за ціну на нафту.

Це питання скоріше не до людей. Оскільки підтримка людей тут велика, і до наших біженців тут добре ставлення. Всі люди, які ерудовані та освічені, у них погане ставлення до Орбана та до тієї системи, яку він будує.

Віктор Орбан
Віктор Орбан / Фото: Getty Images

Він у принципі в Угорщині моделює невелику Росію. Тобто він робить такі ж централізовані медіа, які показують лише те, що говорить влада. Так що тут нема чого дивуватися.

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Так, угорці є сателітом Росії. Я впевнений, що вони знали, що буде вторгнення до України з російської сторони. Я впевнений, що вони мали план з анексії частини Закарпаття. Я в цьому впевнений. Але це їм не вдалося", – цитує Стаховського XSport.

Сергій Стаховський повернувся в Угорщину
Сергій Стаховський повернувся в Угорщину / Фото: Колаж: Сьогодні,

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