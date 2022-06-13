Пособники Путина! Украинку в Венгрии заставили свернуть флаг полка "Азов" (фото)

Спортсменка из Черкас Диана Петренко поддержала героев Украины на боксерском турнире в Венгрии, однако это не понравилось организаторам

Диана Петренко поддержала полк "Азов"

Позавчера в Венгрии прошел Международный боксерский турнир Bornemissza-2022. На пьедестал попала представительница Украины Диана Петренко.

Уроженка Черкас сумела стать вице-чемпионкой и завоевать серебряную медаль. Правда, ее успех был омрачен мерзким поступком со стороны венгерских организаторов.

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На церемонии награждения Диана развернула флаг Украины с гербом полка "Азов", который защищает Мариуполь от фашистов. Этим жестом украинка поддержала пленных бойцов и почтила память воина полка Сергея Амброса.

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В честь героя Украины в Черкассах назвали спортзал "Ambroscrossfight club", в котором Петренко и тренируется. Правда, спустя некоторое время украинку вынудили свернуть флаг.

Представительница организатора турнира буквально заставила Диану перестать демонстрацию флага полка, который так неугоден правительству Венгрии и дружественной ей фашистской России. Впрочем, подобный позор организаторов не остался без внимания камер.

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Ранее украинский теннисист Сергей Стаховский рассказывал про планы Венгрии аннексировать часть Украины. Спортсмен активно осуждает премьер-министра страны Виктора Орбана, который является близким другом российского фюрера Владимира Путина.