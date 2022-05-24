За прикладом Путіна: Орбан позбавив Угорщину проведення чемпіонату світу

Уряд Угорщини не підтримав ідею проведення хокейного Мундіалю замість Росії у 2023 році

Віктор Орбан / Фото: Getty Images

Світовий спорт продовжує ізолюватись від Росії на тлі її фашистської агресії проти України. Представників цієї країни викинули з турнірів ФІФА та УЄФА.

Також постраждав і хокей, адже наступного року РФ мала прийняти чемпіонат світу. Втім, IIHF позбавила її цього права. Наприкінці травня має бути названо нову країну-господарку.

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Лідером була спільна заявка Угорщини та Словенії, проте в результаті країни відкликали свою кандидатуру. Як повідомив генсек федерації хокею Угорщини Левенте Сіпош, уряд його країни не підтримав цю ідею.

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Нагадаємо, що прем'єр-міністром Угорщини є Віктор Орбан, якого закидають тісні зв'язки з Володимиром Путіним. За це голова угорського уряду потрапив до бази "Миротворець".

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Єдиною активною сьогодні заявкою на проведення ЧС-2023 залишаються Фінляндія з Литвою. Очікується, що організація затвердить як господарів 27 травня. До речі, цього року чемпіонат світу також проводять фіни – у Гельсінкі та Тампере.