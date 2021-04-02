Після оглушливого нокауту лікарі хотіли госпіталізувати Російського витязя

На минулих вихідних російський боксер Олександр Повєткін програв технічним нокаутом британцеві Ділліану Уайту. А медики в Гібралтарі переживали за здоров'я Витязя і запропонували йому залишитися в лікарні. Але, як розповів катмен Повєткіна Дмитро Лучніков, боксер відмовився від госпіталізації після реваншу.

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"У мене був заготовлений пакет зі льодом, тому що навіть під час бою гематоми можна так випалити холодом, що залишаються тільки чорні і червоні плями. Після бою теж дали Олександру посидіти з льодом. Потім прийшли лікарі, на місці провели купу тестувань, позадавать питання, потім попросили зробити МРТ, зробили, нічого не знайшли. Лікарі запропонували йому залишитися в лікарні на ніч, але він порадився з командою і відмовився", – цитує Лучнікова матч ТВ

Олександр Повєткін / Фото: matchroomboxing

Лучників не готовий коментувати завершення кар'єри 41-річного Повєткіна, але не хотів би, щоб росіянин боксував найближчі 4-5 місяців: "Треба відпочити, привести здоров'я в норму, тому що підготовка до бою – це не фізкультура, це великий стрес для спортсмена. Мені б, може, хотілося, щоб він провів якийсь прощальний бій або щось таке".

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Раніше російського боксера відправили в лікарню після важкого нокауту. Кут Повєткіна викинув рушник у 4-му раунді і втратив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC.

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

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