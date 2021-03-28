Став батьком у 13 і дістав кулю плоскогубцями: ТОП-10 історій про крушітеля "Витязя" Вайта

У першому великому бою супертяжів у 2021 році Ділліан Вайт взяв більш ніж переконливий реванш у Олександра Повєткіназа поразку в попередньому бою і буквально розмазав росіянина по рингу. Поєдинок завершився вже у 4-му раунді, і британський боєць повернув собі статус офіційного претендента WBC. Але по-іншому і бути не могло, адже "Викрадач тіл" не звик пасувати перед труднощами. Дивіться ТОП-10 цікавих історій з життя Вайта.

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1. Дитина бурі. Уайт народився і провів перші 12 років життя на Ямайці, але його дід по батьковій лінії був білий ірландець на ім'я Патрік Уайт, який емігрував на карибський острів з Дубліна. А багато років по тому мати Ділліан, Джерролін Робертс, повернулася до Британії, щоб прогодувати своїх 12 дітей. Майбутнього бійця вона залишила його на Ямайці, коли йому було два роки і забрала в Лондон 10 років по тому.

Постійна запекла боротьба за життя і місце під сонцем почалася для Уайта з дня його появи на світло: "Я народився в бурю, в ніч, коли на Ямайці був ураган, і ми вижили. Ураган зніс частину даху нашого будинку, але моя мама – солдат, і вона просто залізла під стіл, щоб виконати завдання і народити. Так що негаразди – це історія мого життя ".

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2. Якщо ти не мертвий, то можеш працювати. Боксер нечасто говорить про свого батька і незрозуміло, чи живий він ще чи ні. Але відомо, що папа Ділліан працював на фермі м'ясником. "Менталітет діда був таким:" Якщо ти не мертвий, то з тобою все в порядку і ти можеш працювати, – розповідав ка-то Уайт. – І батько виховував мене так само. Він був жорстким, але робив все, щоб забезпечити нас. Також він працював на тартаку і займався рибальством.

Пам'ятаю на риболовлі, коли до берега було 200 метрів, він викинув мене з човна. Я кричав: "Тату, тату, тату!" А він продовжував гребти. Я ішов під воду, то виринав. Батько тоді сказав: "Або тони, або пливи". Я зміг доплисти до берега, і завдяки цим суворим уроків я став тим, ким є зараз "

3. Протягом трьох днів без їжі. Уайт не сильно любить розповідати про свій страшний голодному дитинстві під опікою сусідів. Головне враження Ділліан про той час, що йому завжди хотілося їсти: "Одного разу я не їв приблизно два-три дні. Через голод не міг заснути вночі. Ці люди не дуже добре до мене ставилися. Вони говорили:" поїсти тоді, коли мама перешле гроші ". Я кидався з кулаками, так як знав, що вони отримали гроші і собі в їжі не відмовляли".

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4. "забивають" гроші в школі. До переїзду в Англію Уайт не вчився в школі і не вмів нормально читати. А його освіту почалося вже в Лондоні. Але в школу він ходив, як на роботу: "Я там заробляв. У школі ж завжди є задираки. Мені платили за те, щоб я ставив їх на місце. Часто за" свої послуги "я брав навіть їжею – бутерброд або якийсь фрукт. А одного разу мені заплатили цілих 2 фунта, і це було для мене неймовірним баблом ".

5. Дістав кулю плоскогубцями. У Лондоні Ділліан вступив в банду, часто бився. Вперше його штрикнули ножем в 13 років, але все обійшлося. Пізніше Уайт забрів з компанією в поганій район і йому вистрілили в ногу, але куля пройшла навиліт. Потім його знову поранили в вуличної розбиранні. Ділліан не міг йти до лікарів та зіткнутися з поліцією і сам виколупати кулю з ноги плоскогубцями. "Я часто дивився фільми про Рембо", – жартував боєць. Незабаром хлопець опинився у в'язниці і йому світили 20 років.

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6. Ділліан вперше став батьком всього в 13 років . Хлопцеві довелося порозумнішати і заспокоїти своїх демонів: "У той час, коли мої однолітки ганяли друг за одною, я вже щосили наймитував на двох роботах і брався за що завгодно, тільки б прогодувати дітей. І зараз виходжу на ринг і б'юся заради своїх" пе ** Юков ". Зараз у британця троє дітей, але ніхто не знає його дружину. В свою особисту життя Уайт нікого не пускає.

7. Убив за 12 секунд! Від в'язниці Уайта врятував спорт. Спочатку це був кікбоксинг, в якому виграв чемпіонат Великобританії, а потім і чемпіонат Європи за версією К-1. У 2008 році Ділліан спробував себе в ММА, провівши одну сутичку, але яку! Бій тривав лише 12 секунд – Марка Страуда винесли після пропущеного правого хука.

8. оправи хлопця в кому. Про те, що в Ділліане багато дурі підтвердив і випадок з любительського боксу. На одному з британських турнірів Ділліан нокаутував суперника, який на кілька тижнів впав у кому. Атлетична комісія була незадоволена, що Уайт продовжував добивати опонента, незважаючи на втручання рефері. Це стало кінцем любительської кар'єри Ділліан і початком профі: під час спарингів з Девідом Хеєм його помітив промоутер і запропонував контракт.

9. Побив Джошуа. У любителях 20-річний Уайт виграв у майбутнього чемпіона-супертяжа Ентоні Джошуа! Тренер Ділліан був не в захваті від бою, але боксер погодився: "Потрібно погоджуватися, коли надають такі ось можливості. Коли на папері все не в твою користь" У 2015-му Джошуа зрівняв рахунок, перемігши Уайта в профі нокаутом в 7-му раунді , а пізніше хотів ще й реванш. Але Ділліан не влаштували запропоновані "сміттєві гроші" в 4,5 млн фунтів.

10. Заборонена допомогу. Кар'єру Уайта пригальмував допінговий скандал в 2012-му. Після 9 перемог в пробі боксера знайшли заборонений препарат метілгексанеамін і усунули бійця на два роки. У липні 2019 року після титулу "тимчасового" чемпіона WBC в життя Ділліан стався другий допінговий скандал, йому погрожували 4 роки дискваліфікації. Але в цей раз за спиною Уайта був впливовий промоутер Едді Хирн, який швиденько все владнав.

Наостанок варто додати, що Уайт хороший кухар і навіть брав участь в британському "Майстер-шефа", а найбільше боїться розчарувати свою маму ...

Раніше ми писали, що Уайт сумує, що ні уклав Повєткіна раніше, а "Витязю" радять йти на пенсію .

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

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