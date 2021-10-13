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Подумаєш, легка вага! Ломаченко зловив щуку перед боєм із Термінатором

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
13 жовтня, 10:40
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Український боксер похвалився уловом – точно не рекордним
Ломаченко з уловом
Ломаченко з уловом / Фото: Instagram

Перед боєм із Річардом Коммі з Гани, який відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку, Василь Ломаченко продовжує рибні дні на батьківщині, в Одеській області.

Цього разу боксер зловив щуку, запропонувавши фоловерам в Instagram вгадати її вагу.

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"Подумаєш, легка вага, як і у Васі", – почали жартувати підписники спортсмена.

І справді, ловив Ломаченко і крупнішу рибу.

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Ломаченко і Усик
Ломаченко і Усик / Фото: Instagram

Інші ж підписники Ломаченка, побачивши щуку в його руках, відзначили: "О, тепер може загадувати бажання".

Наприклад, перемогти Річарда Коммі 11 грудня.

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Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Відзначимо, що наступному супернику Ломаченка – 34 роки, він на рік старший за Василя. В активі африканця – 30 перемог (27 нокаутом) за трьох поразок. В останньому бою ганець на прізвисько Термінатор здолав нокаутом домініканця Джексона Марінеса.

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