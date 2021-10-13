Подумаєш, легка вага! Ломаченко зловив щуку перед боєм із Термінатором

Перед боєм із Річардом Коммі з Гани, який відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку, Василь Ломаченко продовжує рибні дні на батьківщині, в Одеській області.
Цього разу боксер зловив щуку, запропонувавши фоловерам в Instagram вгадати її вагу.
"Подумаєш, легка вага, як і у Васі", – почали жартувати підписники спортсмена.
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І справді, ловив Ломаченко і крупнішу рибу.
Інші ж підписники Ломаченка, побачивши щуку в його руках, відзначили: "О, тепер може загадувати бажання".
Наприклад, перемогти Річарда Коммі 11 грудня.
Відзначимо, що наступному супернику Ломаченка – 34 роки, він на рік старший за Василя. В активі африканця – 30 перемог (27 нокаутом) за трьох поразок. В останньому бою ганець на прізвисько Термінатор здолав нокаутом домініканця Джексона Марінеса.
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