Я король – і не буду битися з Ломаченком. Чемпіон принижує українця

Кращий боксер легкої ваги Теофімо Лопес заявив, що не збирається давати реванш Василю Ломаченку, у якого він забрав чемпіонські пояси

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес не хоче давати реванш Василю Ломаченку. Раніше навіть називалися гонорари боксерів.

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"Перемога над Ломаченком зробила мене королем легкого дивізіону. Тепер він б'ється з тими, кого я залишив позаду. Смішно, коли кажуть, що він знову отримає бій зі мною.

Але я дивлюся тільки вперед, я це вже пройшов. Я переслідую більш значимі цілі, на кшталт бою з Тейлором.

Реваншу не буде. Якби я програв, мені б вони не дали реваншу. Так а чому я тоді повинен? Я не буду цього робити" , – сказав Лопес Sky Sports.

Минулої осені Ломаченко за очками програв Теофімо Лопесу. Але продовжує переконувати, що виграв той бій. Хоча подивіться рішення суддів. воно переконливе: 116:112, 119:109 і 117:111 на користь Лопеса.

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