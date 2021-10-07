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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Він може спіймати Ломаченка": Лопес попередив Васю перед боєм із Термінатором

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
7 жовтня, 15:02
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11 грудня на арені Medison Square Garden в Нью-Йорку Василь Ломаченко поб'ється з Річардом Коммі з Гани – кривдник обох Теофімо Лопес передрікає українцеві проблеми
Лопес і Ломаченко
Лопес і Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Напередодні Ломаченко і Коммі домовилися про бій, який проведуть 11 грудня.

Їх об'єднує не тільки статус колишніх чемпіонів світу у легкій вазі. Обидва також були жертвами Теофімо Лопеса.

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Василя в 2020-му американець переміг одноголосним рішенням суддів, Річарда "Термінатора" Коммі в 2019-му – нокаутом.

"Поєдинок Ломи та Коммі? Чудово, що вони зустрінуться. Вперед, чуваки, робіть те, що ви маєте зробити!" – з натхненням сприйняв звістку про їхній майбутній поєдинок Теофімо Лопес.

На думку Лопеса, легкою прогулянкою для Ломаченка бій з Коммі не буде.

"Безумовно, Комі здатний зловити Лому. Річард володіє важким ударом", – сказав Лопес каналу FightHype.

При цьому Лопес дав зрозуміти, що сам не має наміру знову виходити в ринг із Ломаченком: "Я знаю, що українець намагається дістатися до мене, але він вже мені програв".

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Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Річард Коммі
Річард Коммі / Фото: Getty Images

Відзначимо, що Коммі – 34 роки, він на рік старший за Ломаченка. В активі африканця – 30 перемог (27 нокаутом) за трьох поразок.

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Дивіться, як Коммі програв нокаутом Лопесу

А так Коммі в лютому нокаутував Джексона Мартінеса

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