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Український бренд в Лос-Анджелесі: Редкач знайшов новий привід потролити Ломаченка

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
10 вересня, 09:56
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Скандальний український боксер Іван Редкач продовжує дошкуляти своїм колегам-співвітчизникам. Найбільше дістається Василю Ломаченку
Іван Редкач жартує з Василя Ломаченка
Іван Редкач жартує з Василя Ломаченка / Фото: Instagram

Редкач, що проживає в США, натрапив на салон краси в Лос-Анджелесі під назвою Loma Beauty. Ну як тут пройти повз!

"Have time to buy Franchise! Український Бренд в Лос Анджелесі!", – підписав Редкач фото і додав смайлики у вигляді помади, фарби і бантика.

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А напередодні Редкач накинувся на фанатів Ломаченка за те, що вони погрожували в коментарях Теофімо Лопесу.

Конфлікт між Редкачем і Ломаченком почався досить давно. Нападки в соцмережах і ЗМІ тривають вже близько двох років.

Дійшло до того, що Ломаченко накинувся на Редкача в церкві, коли боксери випадково зустрілися в США.

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А ще днями Редкач розлютив українців, заявивши в соцмережах, що не любить людей, які живуть в Україні. Він назвав своїх співвітчизників жебраками в душі.

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