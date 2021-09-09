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Ви навіть квиток на його бій купити не можете: ненависник українців Редкач розніс фанатів Ломаченка

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
9 вересня, 21:49
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Український боксер Іван Редкач вважає, що Василю Ломаченку найближчим часом не вдасться домогтися реваншу з Теофімо Лопесом. Також його зачепили коментарі вболівальників Ломи
Василь Ломаченко і Іван Редкач
Василь Ломаченко і Іван Редкач / Фото: Instagram

Редкач, недавно який заявив, що не любить українців , Наткнувся на статтю, в якій вболівальники знищують Лопеса за відмову від реваншу з Ломаченком.

Читайте також: Ломаченко – колишня дівчина Лопеса! Так Васю ще не принижували

"Реваншу не буде. Не буде. Ніякого реваншу. Якби я програв, він би взагалі ніколи не дав мені такої можливості. Так чому ж я повинен йому її надавати? Я не буду цього робити", – заявив недавно Теофімо.

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У відповідь фанати українця рознесли американця в коментарях. Серед іншого, вони пригрозили, що після бою з Васею він покине ринг на ношах.

"Уже чули, як ти Лопеса затягнути обіцяв на глибину, не прописавши в контракті пункт реваншу, а зараз армія українських уболівальників знищує Лопеса.

Ви, фанати, навіть на Васі бої не можете купити трансляцію за 100 грн, шукайте піратське посилання де подивитися безкоштовно, не кажучи вже купити квиток на його бої.

Сидячи в Бєлгороді, точно реванш отримає в 2026 році, коли Васі 40 буде ", – відреагував на погрози фанатів Редкач.

Редкач і Лопес
Редкач і Лопес / Фото: Instagram

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