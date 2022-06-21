Він крутіший за Усика! Український боксер станцював у рингу гопак (відео)

Матвій Ражба у козацькій шапці, у вишиванці та з українським прапором станцював гопак після перемоги на турнірі у Греції

Усик і Радба танцюють гопак після перемог / Фото: Колаж: Сьогодні

Український боксер Матвій Ражба став переможцем міжнародного турніру в Афінах. І відсвяткував свій успіх у стилі Олександра Усика. Сам Усик скоро проведе реванш із Джошуа.

Після свого тріумфу в Афінах Матвій Ражба у рингу станцював гопак.

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Нагадаємо, танцювати гопак – фішка Олександра Усика. Він уперше це зробив після перемоги на Олімпійських Іграх у Лондоні 2012 року.

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Зараз Усик готується захищати свої чемпіонські пояси у надважкій вазі. Для цього, як кажуть, усі засоби хороші. Інакше чим пояснити той факт, що Усик проводить тренування з боксером з "Миротворця".