Усик поліз у воду з бійцем із "Миротворця", щоб перемогти Джошуа

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик веде підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа, який пройде в Саудівській Аравії

Усик тренується з Лапіним у басейні / Фото: Колаж: Сьогодні

Український боксер Олександр Усик у серпні проведе реванш із Ентоні Джошуа. До бою залишилося два місяці, тому тренування стають все інтенсивнішими.

Одне з них чемпіон світу провів у басейні з боксером Даніелем Лапіним.

Реклама

Цікаво, що у листопаді 2019 року Даніель Лапін виступав... на чемпіонаті Росії у Самарі, представляючи там анексований Крим.

При цьому, перебравшись згодом до Києва під крило Олександра Усика, Даніель Лапін значиться в базі сайту "Миротворець".

Реклама

"Свідоме порушення Державного кордону України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками", – значиться на сторінці "Миротворця", присвяченій Лапіну.

Нагадаємо, що Олександр покликав у свій тренувальний табір польського гіганта Дам'яна Книбу. Польський гусар вміє нокаутувати ударами в повітрі.

Реклама

Нагадаємо, що перший бій із Джошуа українець виграв минулої осені. І забрав у британця чемпіонські пояси.

Раніше ми повідомляли, що чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик опустився на друге місце рейтингу найкращих боксерів.