Усик полез в воду с бойцом из "Миротворца", чтобы победить Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик ведет подготовку к реваншу с Энтони Джошуа, который пройдет в Саудовской Аравии

Усик тренируется с Лапиным в бассейне / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский боксер Александр Усик в августе проведет реванш с Энтони Джошуа. До боя осталось два месяца, поэтому тренировки становятся все интенсивней.

Одну из них чемпион мира провел в бассейне с боксером Даниэлем Лапиным.

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Интересно, что в ноябре 2019 года Даниэль Лапин выступал... на чемпионате России в Самаре, представляя там аннексированный Крым.

При этом, перебравшись впоследствии в Киев под крыло Александра Усика, Даниэль Лапин числится в базе сайта "Миротворец".

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"Сознательное нарушение Государственной границы Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", – значится на странице "Миротворца", посвященной Лапину.

Напомним, что Александр позвал в свой тренировочный лагерь польского гиганта Дамьяна Кныбу. Польский гусар умеет нокаутировать ударами по воздуху.

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Напомним, что первый бой с Джошуа украинец выиграл прошлой осенью. И забрал у британца чемпионские пояса.

Ранее мы сообщали, что чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик опустился на второе место рейтинга лучших боксеров.