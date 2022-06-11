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Усик потерял первое место в рейтинге The Ring. Кто его сбросил с трона?

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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11 июня, 08:39
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Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик опустился на второе место рейтинга лучших боксеров
Александра Усика потеснил с первого места рейтинга японец Наоя Иноуэ
Александра Усика потеснил с первого места рейтинга японец Наоя Иноуэ / Фото: Коллаж: Сегодня

Авторитетное издание The Ring обновило рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Читайте также: Бросил все, чтобы воевать с Россией. Легендарный Дон Кинг без ума от Усика

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В топ-списке произошло существенное изменение. После досрочной победы во втором раунде над Нонито Донэйром чемпион мира WBA Super, IBF и WBC в легчайшем весе Наоя Иноуэ поднялся с третьего места на первое, сместив с вершины рейтинга Александра Усика.

В свою очередь чемпион WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд опустился со второй на третью строчку рейтинга.

Бывший чемпион мира в трех весовых дивизионах Василий Ломаченко остался на седьмом месте. А вот победу Девина Хейни над абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом издание оставило без внимания. Американец даже не смог попасть в десятку лучших.

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Топ-10 рейтинга P4P от The Ring:

  • 1. Наоя Иноуэ
  • 2. Александр Усик
  • 3. Теренс Кроуфорд
  • 4. Эррол Спенс
  • 5. Хуан Франциско Эстрада
  • 6. Сауль Альварес
  • 7. Василий Ломаченко
  • 8. Дмитрий Бивол
  • 9. Джош Тейлор
  • 10. Джермелл Чарло

Напомним, украинский боксер Александр Усик стал первым после Майка Тайсона супертяжеловесом, который возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring.

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Александр Усик опередил братьев Кличко
Александр Усик опередил братьев Кличко / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Ранее сообщалось, что контракт на долгожданный бой Усик – Джошуа подписан. Ожидаемая дата боя-реванша 13 или 20 августа, а вот деньги поделят попалам между боксерами. Если Усик сможет победить в этом бою, то наверняка вернет лидерство в рейтинге The Ring.

Зрителей арены Jeddah Superdome ждет невероятное зрелище
Зрителей арены Jeddah Superdome ждет невероятное зрелище / Фото: Коллаж: Сегодня

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Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

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Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

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Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
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2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
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Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
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Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
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