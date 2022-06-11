Усик втратив перше місце в рейтингу The Ring. Хто його скинув з трону?

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик опустився на друге місце рейтингу найкращих боксерів

Олександра Усика потіснив з першого місця рейтингу японець Наоя Іноуе / Фото: Колаж: Сьогодні

Авторитетне видання The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

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У топ-списку відбулася суттєва зміна. Після дострокової перемоги у другому раунді над Ноніто Донейром чемпіон світу WBA Super, IBF та WBC у найлегшій вазі Наоя Іноуе піднявся з третього місця на перше, посунувши з вершини рейтингу Олександра Усика.

У свою чергу чемпіон WBO у напівсередньому дивізіоні Теренс Кроуфорд опустився з другого на третій рядок рейтингу.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових дивізіонах Василь Ломаченко залишився на сьомому місці. А ось перемогу Девіна Хейні над абсолютним чемпіоном Джорджем Камбососом видання залишило поза увагою. Американець навіть не зміг потрапити до десятки найкращих.

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Топ-10 рейтингу P4P від The Ring:

1. Наоя Іноуе

2. Олександр Усик

3. Теренс Кроуфорд

4. Еррол Спенс

5. Хуан Франціско Естрада

6. Сауль Альварес

7. Василь Ломаченко

8. Дмитро Бівол

9. Джош Тейлор

10. Джермелл Чарло

The Ring P4P:



1 Naoya Inoue 2

2 Oleksandr Usyk

3 Terence Crawford

4 Errol Spence Jr.

5 Juan Estrada

6 Canelo Alvarez

7 Vasiliy Lomachenko

8 Dmitry Bivol

9 Josh Taylor

Jermell Charlo - Ring Ratings (@ringp4p) June 10, 2022

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик став першим після Майка Тайсона суперважковаговиком, який очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring.

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Олександр Усик випередив братів Кличків / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше повідомлялося, що контракт на довгоочікуваний бій Усик – Джошуа підписано. Очікувана дата бою-реваншу 13 або 20 серпня, а ось гроші поділять порівну між боксерами. Якщо Усик зможе перемогти в цьому бою, то, напевно, поверне лідерство в рейтингу The Ring.