Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Одіозний український боксер вимагає перетворити його поразку на перемогу і покарати суперника

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
17 травня, 22:49
Копіювати лінк
Іван Редкач, який місяць тому програв Реджису Прогрейсу, вважає, що американець завдав йому удар нижче пояса, а не по корпусу
Іван Редкач проти Реджиса Прогрейса/Фото trillerfightclub.com
Іван Редкач проти Реджиса Прогрейса/Фото trillerfightclub.com

Несподіваний поворот отримала справа з останнім боєм українця Івана Редкача, який живе в Каліфорнії. 17 квітня в Атланті 35-річний уродженець Шостки впав на ринг, імітуючи удар в пах. Нагадаємо, Редкач корчився від болю після дивного нокауту від Прогрейса. У своєму 30-му бою в професіоналах Редкач зазнав шостої поразки.

Тоді багато хто не повірив Івану, вважаючи симулянтом, а боксер назвав українців злими і заздрісними. І ось стало відомо, що Редкач подав апеляцію на рішення зарахувати йому поразку технічним нокаутом. Про це повідомив журналіст-інсайдер Майк Коппінджер в Twitter з посиланням на Сема Катковські – менеджера Реджиса:

Більш того, нашому боксеру не просто не сподобалося те, що поразку технічним рішенням перекваліфікували на поразку нокаутом. Він упевнений, що Прогрейс збив його з ніг забороненим ударом нижче пояса, за що його потрібно дискваліфікувати. Засідання комісії по цій справі призначено на найближчий четвер – 20 травня.

Тоді ж блогер знищив зірку MMA вже в першому раунді.

Згадаймо, як Іван висловлювався про тату Реджиса:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти