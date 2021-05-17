Одіозний український боксер вимагає перетворити його поразку на перемогу і покарати суперника

Іван Редкач, який місяць тому програв Реджису Прогрейсу, вважає, що американець завдав йому удар нижче пояса, а не по корпусу

Іван Редкач проти Реджиса Прогрейса/Фото trillerfightclub.com

Несподіваний поворот отримала справа з останнім боєм українця Івана Редкача, який живе в Каліфорнії. 17 квітня в Атланті 35-річний уродженець Шостки впав на ринг, імітуючи удар в пах. Нагадаємо, Редкач корчився від болю після дивного нокауту від Прогрейса. У своєму 30-му бою в професіоналах Редкач зазнав шостої поразки.

Тоді багато хто не повірив Івану, вважаючи симулянтом, а боксер назвав українців злими і заздрісними. І ось стало відомо, що Редкач подав апеляцію на рішення зарахувати йому поразку технічним нокаутом. Про це повідомив журналіст-інсайдер Майк Коппінджер в Twitter з посиланням на Сема Катковські – менеджера Реджиса:

Більш того, нашому боксеру не просто не сподобалося те, що поразку технічним рішенням перекваліфікували на поразку нокаутом. Він упевнений, що Прогрейс збив його з ніг забороненим ударом нижче пояса, за що його потрібно дискваліфікувати. Засідання комісії по цій справі призначено на найближчий четвер – 20 травня.

Тоді ж блогер знищив зірку MMA вже в першому раунді.

Згадаймо, як Іван висловлювався про тату Реджиса: